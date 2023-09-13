分析水浸區域 SAR衞星圖像協助救災

【本報訊】受暴雨極端天氣影響，天文台於上周四（7日）發出黑色暴雨警告信號，錄得自1884年有記錄以來最高降雨紀錄。連日來本港多區出現水浸及山泥傾瀉，嚴重影響市民交通出行，香港中文大學於災後獲取3幅國家高分三號SAR衞星圖像，就災前、災中、災後情況進行分析，並發送至相關政府部門研究，協助救災。

中大太空與地球信息科學研究所團隊透過高分三號衞星圖像，就上周四本港幾個受災區域進行水浸監測。3幅衞星圖像分別拍攝於上月26日、上周四及上周六（9日），研究人員透過對比不同時間拍攝的SAR圖像，為受災區域進行分析。其中於災後拍攝的衞星圖像可見，紅色代表疑似水浸區域，研究成果有助於為災情作出研判及提供應急措施。

中大太空所為科技部國家遙感中心香港基地，擁有全港唯一的遙感衞星資料地面接收站，可基於國家高分三號衞星資料，對暴雨水浸災害進行分析。其中對比於光學衞星，SAR衞星具有獨特的穿雲透雨能力，可以在暴雨等極端天氣條件下，穿透雲層的遮擋，對受災地區進行遙感探測，提供準確的災情資訊，降低自然災害造成的人員傷亡和財政損失。