豪宅僭建愈揭愈多 港府稱一定會執法

【本報訊】世紀暴雨後，多區山泥傾瀉，豪宅僭建問題亦愈揭愈多。當中紅山半島被指懷疑有多幢屋宇僭建，當局會否全面巡查。港府昨日強調「一定會執法」，有關部門會針對紅山半島部分屋宇巡查，並依法行動，如涉及霸佔公地、政府要做特別工程而導致的費用等亦會追究。

政府指紅山半島事件顯示部分屋宇暴露風險，目前有兩方面工作，首先會穩固和勘查斜坡，不然會繼續有山泥傾瀉風險，帶來其他屋宇安全問題。

風險為本設定處理次序 另外，對於香港整體樓宇僭建問題，政府指因本港私人樓宇有逾4萬幢，涉及大量單位，因此會以「風險為本」設定處理個案的優先次序，務實針對高風險樓宇處理，亦指紅山半島事件顯示該屋苑有一定風險，因此會針對性巡查，依法會向懷疑僭建屋苑採取行動。

位於港島大潭的紅山半島，至少3間超豪獨立屋變危樓，證實70號屋最低層平台有僭建物，樓層後面亦有僭建地庫；72號屋最低一層平台近政府斜坡位置僭建一層地庫，對出政府斜坡上有一個非法新建水池，並非法拆除部分靠近政府斜坡的擋土牆以建造該僭建地庫的窗戶。