紅山半島違規普遍 半數臨海屋有僭建

本報翻查資料對比 24間疑似霸官地 本港日前連夜暴雨致多處山泥傾瀉，揭露多間豪宅爆出霸地僭建風波。其中紅山半島的山泥傾瀉波及3間獨立屋，兩間初步證實有僭建物。本報記者翻查資料後發現，總共有至少24間獨立屋疑似「出界」佔用政府土地；有消息指紅山半島臨海單位普遍有僭建，估計約半數單位涉及霸官地僭建。而早前曾拒絕屋宇署人員內進的74號屋，昨有屋宇署人員入內視察，但過程中戶主拒絕讓人員進入懷疑有僭建的地方視察；而涉及僭建的70號屋亦有工人施工。

鋪植被 建花園泳池擺雜物 位於港島南區的豪宅紅山半島，有3間獨立屋被山泥傾瀉波及，其中72號屋明顯地基「懸空」，沒有泥土支撐，露出底層及地底情況，險象環生。屋宇署到場視察後，確定70號及72號屋有僭建物，其中70號屋最低層平台有僭建物，樓層後面亦有僭建地庫；而72號屋最低一層平台近政府斜坡位置僭建一層地庫，對出政府斜坡上有一個非法新建水池，更非法拆除部分靠近政府斜坡的擋土牆，以建造僭建地庫的窗，該些僭建物對整體樓宇結構安全構成高度風險，故需臨時圍封。

有消息指除上述3間獨立屋外，紅山半島臨海的獨立屋普遍有僭建。本報記者對比地政總署地理資訊地圖的鳥瞰圖，發現近松柏徑臨海方向一帶的獨立屋，總共有至少24間疑似佔用政府土地僭建，部分涉佔用和填平屬政府用地的斜坡，大部分更鋪上植被，疑建造成花園或泳池，又擺放不同傢俬雜物等。

其中一間被證實有僭建的70號屋，昨早9時左右有工人到場，並開始施工。約6名工人在對落山坡搭起棚架，並圍封泳池範圍。

視察74號屋 屋署遇阻撓 至於日前拒讓屋宇署人員內進的74號屋，屋宇署根據《建築物條例》第22條的規定發出「擬申請進入處所的手令通知書」，並向法庭申請手令，要求進入該處所，以確定有否任何違規建築物構成危險。屋宇署人員於昨早約10時，進入74號屋，但過程中戶主拒絕讓人員進入懷疑有僭建的地方視察，故未能確認有關地方是否存有僭建物或違規工程。該署今日會向法庭申請手令要求進入有關處所進行確認。