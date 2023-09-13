正規室內場地欠奉 空談推廣城市運動

【本報訊】政府要推廣城市運動，去年更指將會透過與體育界、學校及商界攜手合作，並正研究把官涌市政大廈部分樓層善用，改建為城市運動體育中心。各項城市運動的運動員指香港缺乏場地，甚至連「一個正規室內場地都冇」，而政府支援不足，令運動員經常要「自己拎錢做運動員」。有議員直指城市運動可與夜經濟配合發展，支持運動團體在夜間舉辦賽事或活動。

促支持團體夜間辦賽事 議員鄭泳舜表示，都市人經常會在夜晚做運動，而城市運動十分適合在晚上進行，政府可發掘夜間運動消費潛力，支持運動團體在夜間舉辦賽事或活動，如可將城市運動中心延長服務時間，容許室內舉行比賽、表演或訓練活動，每逢星期五、六、日及公眾假期，開放時間至午夜12時。

各項城市運動的運動員表示本港缺乏場地、香港整體發展運動項目遲緩。中國香港滑板聯合總會會長徐彥龍表示，香港從80年代已經開始有人玩滑板，而香港也有很多精英運動員，但整個東亞區內，香港在滑板方面的發展甚為「缺乏」，甚至「一個正規的室內場地都冇」。而霹靂舞總會主席林生源亦直指，「打籃球有籃球場，踢足球有足球場，但跳舞冇主要場地」，且選手在海外負擔不起交通費。FIBA3×3籃球香港大師賽代表黃耀建也指，香港沒有一個標準的三人籃球場，導致運動員比賽時總覺得「爭啲爭啲」。

針對相關運動場地不足的問題，政府提出將官涌市政大廈部分樓層，改建為城市運動體育中心，鄭泳舜建議把該處的地下至二樓，與周邊公園與球場結合，改建為城市運動基地，而基地運動場館必須符合國際比賽場地；同時也應善用屋邨、空置校舍等土地，以短期租約提供場地給城市運動團體或公眾使用。