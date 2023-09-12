僭建成風釀災害 整頓究責莫等待

暴雨連綿不斷，雨勢大得恍如天要塌下來一般；洪水猶如猛獸似的，沖走山泥、淹沒道路，水浸民居，卻意外刨開一個個遭刻意隱藏的秘密。港島紅山半島臨海方向斜坡在雨水沖擊下發生山泥傾瀉，山泥流失後，不但露出豪宅地基，更揭發有人違規僭建地庫。本以為是個別個案，殊不知僭建愈揭愈多，甚至有戶主一度拒絕讓人員入內視察。猖狂如此，不禁讓市民質疑，究竟當局是懵然不知，抑或有人有心包庇呢？

在僭建事件曝光並引發爭議後，屋宇署周日聯同土力工程處人員到紅山半島涉事別墅視察；從當局披露的視察結果來看，僭建問題遠比想像中還要嚴重。其中，第70號屋最低一層平台有一個約5米乘13米的僭建物，同樓層後方亦有一個5米乘6米僭建地庫，幸未有明顯威脅附近斜坡的擋土牆；然而，第72號屋不但同樣在最低一層平台僭建了一個約17米乘9米的地庫，甚至為了建造地庫的窗戶，非法拆除了部分靠近斜坡的擋土牆，堪稱是無法無天；另72號屋對出的斜坡上，還有一個非法新建水池。毫不意外，該些僭建物對樓宇結構安全構成高度風險，已被圍封。

大自然的威力不容小覷，要以人為力量來抵擋，當然容不下一星半點差錯。正所謂：「千里之堤，潰於蟻穴。」擋土牆用於阻擋山泥，守護市民財產生命，那怕只是出現一條幼如髮絲的裂紋，也值得高度重視，需要及時修補，何況是拆牆建窗呢？必然會影響擋土牆整體結構，削弱其可承受能力。除了拆牆建窗，其他在山坡上的僭建工程，同樣會帶來危害，諸如挖建地庫、建造泳池等，都有可能增加滲水，從而導致斜坡的含水量上升；縱然當局至今尚未有詳細調查結果，惟有專家單憑觀察照片，已斷定涉事斜坡頂至少有4處具滲漏迹象，可見問題的嚴重性。

僭建問題在本港並不罕見，甚至屢有高官捲入僭建風波，這當然與當局執法不力、懲罰過於寬鬆有關。更重要的是，以往被揭發僭建物，大多屬於「未爆彈」，容易讓公眾低估僭建所帶來的危害。今次紅山半島山泥傾瀉事件，正好是一項最佳例子來說明僭建的可怕，同時也證明了現行的巡查制度出現疏漏。倘若當局仍不引以為鑑，趁機加強執法，嚴肅追究並懲治違法者，由僭建引發的災禍只會接連不斷發生。

令人不解的是，即便東窗事發，74號屋戶主依然一度拒絕配合當局的視察行動，迫使署方要向法庭申請手令。倘若屋內並無僭建，讓人員視察不正是自證清白的好時機嗎？戶主何以拒絕？何況，署方人員僅憑圖則及目測，已斷定該屋至少有兩項僭建，坦白從寬、抗拒從嚴乃常識，加上僭建物並非一時三刻可以拆除，不禁讓人懷疑戶主拒絕視察的動機何在，其底氣從何而來？難道一如坊間猜測，僭建背後牽扯更嚴重問題，甚或有人暗中包庇？若無包庇，何以肉眼可見的僭建，多年來無人問津呢？這些問題，港府都要給予公眾一個交代。