笑看天下：美越加強合作各取所需

越南最近得到美國垂青，美國總統拜登喺印度新德里開完二十國集團（G20）峰會，立即轉往越南國事訪問兩日，與越共總書記阮富仲會談，討論加強雙邊關係，拍板將兩國關係提升至「全面戰略合作夥伴」，跳過較低一級嘅「戰略合作夥伴」。

越南和美國2013年建立「全面合作夥伴」關係，如今剛踏入10周年即「跳級」到最高層級，老美對越南不是青眼有加是甚麼？眾所周知，美越之間有越戰嘅沉重歷史包袱，如今忽然喺國際政治氣候變化下「不計前嫌」，拜登形容越南係「朋友、可靠夥伴和國際社會的負責任成員」，如此抬舉一個小國，難免令越南「受寵若驚」，表示要「擱置過去，超越分歧，弘揚共同，展望未來」，承諾越南會致力落實兩國全面戰略合作夥伴關係嘅協議。

君子為政，先存其誠。美越雙方其實還不是各有所求，各取所需！拜登重申無意跟中國展開冷戰或圍堵，只尋求跟其他國家建立聯繫來確保世界穩定。阿哥，老虎頸上戴着珠，身上披上袈裟，難道你相信牠就不會咬人？拜登口中唸唸有詞「世界穩定」，卻一邊對烏克蘭提供大量軍援，連遺禍無窮嘅貧鈾彈都出埋以對付俄羅斯，拜登口吐要「確保世界穩定」，不是很諷刺嗎？

有學者稱，越南起初抗拒美方嘅「跳級」建議，到近月才接受，除咗今年初越南統治階層有變動，內部局勢未明朗，也因中方近期喺南海嘅動作，促使河內尋求向北京傳達訊息，表明有美國這合作夥伴可抗衡中方嘅影響力。美國並非不知道越南和俄羅斯建立長期軍事關係，今與越加強科技合作，說不定越南也會向美國購買武器，咁就得米。要言之，政客各有各盤算，最重要嘅還是自家利益。