冰鑑春秋：民進黨乾脆不演了

台灣網紅「歷史哥」李易修聲稱，自己由於不斷揭露民進黨執政弊端，帳號遭網軍攻擊，Google甚至跳出通知「警告：偵測到受某些政府支援的入侵者可能正試圖竊取你的密碼」，他表示遭受類似攻擊的不止他一人，幾乎這陣子只要批評民進黨的網紅，都出現相同狀況。

消息傳出後，也有不少網民質疑他自導自演，於是「歷史哥」加碼爆料，說自己光是今年以來，就被勞動部、衞福部甚至調查局「騷擾」過。調查局直接透過媒體登門拜訪，攤牌問他：「你有沒有收紅錢？」在「歷史哥」回應「怎麼可能？」之後，調查員還是不死心地再問一次：「你真的沒有收紅錢？」讓「歷史哥」無奈回答：「如果有就依法送辦吧！」調查員和他尷尬地相視一笑，隨即離去。

民進黨慣常把所有批評他們的人，都打成所謂「中共同路人」，但過去都是用影射扣帽子，這種動用調查員直接侵門踏戶的手段還真是聞所未聞。這名調查員會這樣問，顯然他手中完全沒有任何證據，那沒有證據又為何要積極上門探訪呢？理由很簡單，他們當然很清楚不可能因為批評政府就抓人，但只要讓當事人感到恐懼或是困擾，繼而為了避免麻煩，減少對民進黨的批評，那就達到目的了。

筆者之前也有類似的際遇，由於批評民進黨的劣行，導致被民進黨現任高官、3家綠營媒體老闆還有綠營側翼連續提告，3、4年的時間就是不斷在跑法院。儘管他們明知告不贏，並接連被法院認證自己的惡行，卻還是堅持上訴，原因無他，就是希望我不堪其擾，以後能夠少罵幾句。現在民進黨乾脆不演了，連調查局都協同作戰，隨着選戰愈趨激烈，更卑鄙齷齪的手段只怕還在後頭。