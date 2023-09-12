自成一家：中澳交惡自有因由

若要說中國崛起的最大受益國，澳洲一定排在前列位置。早些年中國經濟快速發展，很快就成為澳洲第一大貿易夥伴、第一大留學生和第一大旅遊收入來源國，讓澳洲賺得盆滿缽滿。可是澳洲的對華政策在2016年之後卻突然大轉向，積極加入美國的圍堵中國陣營，令中澳關係急速大倒退。

中國總理李強上周在印尼出席東亞峰會期間，邀請澳洲總理阿爾巴內塞今年訪華，再加上雙方非政府官員的高層時隔3年恢復對話，不由讓人期盼兩國關係會有所改善。畢竟雙方都知道長期交惡對大家不利，中國有必要改善和澳洲關係以紓緩周邊壓力，而澳洲工黨政府也深知中澳關係再惡化下去，會嚴重損害澳洲的經濟利益。

但依我來看，中澳關係長遠而言仍然是暗潮洶湧。雖然澳洲工黨在外交政策上的自主性相對高一些，可美國仍是影響澳洲對華政策最主要的外部因素。在中美關係依然趨緊的大氛圍下，澳洲唯美國是瞻的狀況在可見的未來都很難有實質性改變。澳洲過去幾年一直密切配合美國「印太戰略」部署，工黨執政後也多次明確表示將繼續追隨美國。阿爾巴內塞這次和李強見面後，隨即又訪問菲律賓，兩國同意建立戰略夥伴關係以抗衡中國，可見澳洲現任政府對華政策仍未擺脫前一任政府的窠臼。

說白了，中澳交惡除了是因為兩國在價值觀和政治體制有別，更關鍵的原因是在許多澳洲白人眼中，若中國崛起成為亞洲的主導力量，就意味着盎格魯撒克遜文明對亞洲海洋控制時代的終結，這是作為盎格魯撒克遜英語圈國家的澳洲無法接受的。阿爾巴內塞稍後訪華，中澳關係可能會稍為回暖，但要邁向正常狀態恐怕不是那麼容易。