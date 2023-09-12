激濁揚清：中美關係 傾傾砌砌

美國總統拜登結束二十國集團（G20）峰會後轉往越南訪問，在河內出席記者會時說：「我不想圍堵中國。」強調所做的只是讓美國在印太地區有一個穩定的基礎。由此可見，美國若不糾正想法，中美關係難望好轉。

拜登出席G20峰會期間，與印度總理莫迪及多個盟國的領導人會面，宣布建立連接印度、中東和歐洲的鐵路及海路運輸走廊。外界普遍認為該項目是抗衡中國的一帶一路倡議。其實各人頭上一片天，不必以有色眼鏡看美利堅。何況多一種鐵路及海路運輸選擇，某程度上亦是有利於域內民眾。因此，不論中國推行「一帶一路」還是美西方如今搞這麼一套，除非對兩者都能作出客觀公允評價，否則便不應急於舔美。皆因美國人很聰明，不做賠本生意，美版計劃會否出現爛尾與債務陷阱？拭目以待。

拜登說：「中國正在改變一些遊戲規則。」他希望中國在守規則的情況下取得成功。他雖然沒有具體說明是哪些規則，惟智商正常的都知他所指的就是「美國定下的規則」。由於這些規則太過繁雜，難以悉數列出，但有一句說話或許可以一言以蔽之：「美國優先」。中國能否在守「美國優先」的規下取得成功？日本、歐盟過去也曾被視為「有可能挑戰美國地位的力量」，結果如何呢？

美國想要在印太地區有一個穩定的基礎，那麼華府會否容許別國也在中北美有一個穩定的基礎？美國重量級學者喬姆斯基早已踢爆所謂「中國威脅」論，他說「中國之所以是威脅，因為它正在拉丁美洲、沙特、伊朗和其他國家移動，這件事才令華府抓狂」。更抓狂的是美國經濟存在不少中國因素，令人不忍殺敵一千，自損八百。貿易代表戴琪說不尋求與華脫鈎，換言之，暫時仍得繼續傾傾砌砌。