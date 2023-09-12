橫眉冷看：印度真能趕超中國？

近年，美西方國家嚴厲制裁中國，部分外資企業被迫撤離神州，轉而落戶印度。在過去一年，印度GDP升幅達6.7%，遠勝中國的3%，國際貨幣基金組織估計，今年印度GDP將會上升6.1%，亦比中國的5.2%為佳。不少反華論者由是吹噓，說印度早晚會超越中國，在世界經濟舞台上，快將上演象勝龍敗的一幕。然而，現實卻是兩碼子事，誠如本欄過去所說，印度的經濟體量還未及中國的五分之一，兩個拳手對打，一個是重量級，一個是蠅量級，根本沒有可比性。況且，要是認真比較起來，總結過去幾年，中國GDP的升幅還是勝過印度，大象要想超越飛龍，恐怕尚有迢迢長路。

去年和今年，印度GDP的增幅比中國快，是因為在新冠疫情期間，該國經濟曾出現負增長，而且跌幅不小，如今正處於反彈期。跌得多，自然會升得較快，卻不表示他們的印度神油真有奇效，在這兩年間不斷塗抹，就可以讓國家經濟突然變得挺拔堅剛。2020年，新冠疫情十分嚴峻，印度全年的GDP急跌了6.6%。在疾風中，就最能凸顯出誰是勁草，當年中國的經濟雖然也受影響，但沒有出現負增長，反倒仍有2.2%的升幅。中印此長彼消，兩國經濟實力的距離，在該年便一下子拉得更遠。

一場新冠疫情就清楚可見，中印兩國誰的底子更厚、誰的抗跌力更強。2019年尚未爆發大規模疫情，中國的GDP總量為14.28萬億美元，印度為2.84萬億美元。到2022年底，疫情進入尾聲，中國的GDP總量為18.1萬億美元，印度為3.38萬億美元。由2019年年尾到2022年完結為止，世界經歷了3年風雨飄搖的日子，中國GDP合共增長了27%，印度只增長19%。這一場龍象競賽，看來龍仍是遙遙領前。