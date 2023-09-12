筆下風雲：趁機逼尹錫悅跪低

日本排放核污水令中日關係跌破新低，但反對排污的不止中國，南韓民間的抗議活動一直沒有停止，在野黨黨魁李在明甚至絕食抗爭。受排污打擊，南韓海產銷情慘淡，國內多達六成民眾拒食海鮮，不管總統尹錫悅如何表演大啖海鮮餐、如何痛陳核污水無害，對重振漁業也是無濟於事。

南韓民怨愈演愈烈，加上在野黨不斷施壓，尹錫悅支持度一泄如注，隨時可能成為撬動整個日本排污計劃的缺口。日本自恃有美國撐腰，加上尹錫悅無底線的親美媚日，因此日本才敢於對中國反對排污的聲音置若罔聞，甚至惡人先告狀，聲稱中國禁止日本海產進口違反世貿組織規定，勢要告到WTO去。

然而，尹錫悅政權一旦不穩，若迫於國內壓力而轉軚，日本橫行霸道的行徑便無以為繼。作為日本近鄰，有南韓為日本排污背書，才能令日本有底氣反嗆中國禁止日本水產進口是政治操作。但南韓政府媚日是一回事，民間反日卻是另一回事。大韓民族素來跟日本是世仇，視被日本殖民為奇恥大辱，許多人都不明白尹錫悅為何要舐日；何況排放核污水不僅打擊漁業，亦令國民對健康增添極大疑慮，反日聲勢若累積到一個爆發點，隨時足以反噬尹錫悅。

日本首輪排污至昨日為止，大約排放7,800噸核污水，第二輪排放詳情則於本月下旬公布。目前這段「真空期」，勢必成為各個關係國家互相角力的關鍵節點，中國固然不可能有半點退讓，南韓在野黨亦必會聯同民間發起更激烈抗爭，李在明日前已絕食至虛脫，要是不幸「搞出人命」，民怨勢必一發不可收拾。中國大可在這段時間聯同南韓反對派在輿輪上施壓，而日本將事件交由WTO定奪更好，就看誰的道理夠鐵夠硬。