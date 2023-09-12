強詞有理：等到花兒謝

剛剛結束的G20峰會索然無趣，沒有甚麼值得大書特書，反而美國拉攏印度、沙特阿拉伯和歐盟等諸多國家，打算興建一條連接印度、中東和歐洲的鐵路和海路運輸走廊，受到西方輿論大吹特吹。這條所謂的「印度-中東-歐洲經濟走廊」，被形容為「現代香料之路」，明顯是為了抗衡中國倡議的「一帶一路」。美國總統拜登自賣自誇，聲稱這項歷史性投資將「改變遊戲規則」，「在未來10年中，你們將不止一次地聽到經濟走廊這一說法」。

吹起來很容易，聽起來也很吸引，但可行性到底有多大、需要多少資金、錢從何來、何時開工、何時落成等等，這些問題統統未曾討論，八字還沒一撇，目前只有一個「吹」字。如此龐大而複雜的基建計劃，必然需要天文數字的資金，而且涉及這麼多國家，必然面對眾口難調的問題，到底如何協調和籌資，只有天曉得。

退一萬步說，假使解決了錢從何來的問題，而且擺平了相關國家的分歧，按照美國和印度這些國家的基建速度和效率，恐怕也要「等到花兒謝了」。美國加州早在2005年就提出興建高鐵計劃，原來的規劃是總長800多公里，連接洛杉磯和三藩市，後來縮減至不足200公里，至今依然無影無蹤。原先預算700多億美元，現在大概翻了一倍還不止。

一節見則百節知，區區一條加州高鐵尚且難產，何況是興建「印度-中東-歐洲經濟走廊」。當中需要穿越沙漠地帶，路線之長、難度之大、成本之高，不用說也知道。美國一向不做賠本買賣，這次是否真的願意不惜工本，實在令人懷疑。當然，為了遏制中國，抗衡「一帶一路」，美國也許已經豁出去，不再計較成本。怕只怕，先生之志大矣，先生能力不足，美國本身基建設施破破爛爛，堪比第三世界，一直無法改善，反而跑去印度和中東興建甚麼經濟走廊，何德何能？

沒錯，過去美國基建確實獨步全球，曾是當之無愧的「基建狂魔」。但時移世易，自從上世紀80年代美國經濟脫實向虛以來，製造業空心化，基建設施也逐漸老化，想改善卻沒錢。拜登早前坦言，中國基建位列全球第二，美國只排名14。其實他只說對了一半，論當今世界的基建實力，中國認了第二，誰敢認第一？美國企圖以「現代香料之路」取代「一帶一路」，是不是想太多了？