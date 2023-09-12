龍吟虎嘯：加拿大沉苦海咋回頭

「五眼聯盟」中的英國和澳洲這兩個美國博弈中國的馬前卒，最近已經放慢手腳，調整動作，要改善和中國的關係了。英國外相訪京，澳洲總理今年也將訪京，「五眼聯盟」中的新西蘭對拜登反華一向不積極，盡量和中國保持不錯的關係。目前「五眼聯盟」中只有加拿大還立場頑固，緊跟美國和中國鬥。

總理杜魯多日前說，加拿大與中國沒有空間變友好，無法建立正常關係。說這話時，加拿大政府宣布，委任魁北克省上訴法院法官霍格調查中國、俄羅斯、伊朗、印度是否干預加拿大2019年和2021年的聯邦選舉。加拿大如此做，重要原因是把中國視為和加國自詡標榜的「民主國家」相敵對。這次選舉調查，加拿大公共安全部長勒布朗就煞有介事的誣稱，民主機構被外國干預是不可接受的，中國不是唯一尋求損害加拿大和西方民主機構的國家，加拿大亦不是唯一面對這類挑戰的國家。

就在加拿大總理和安全部長振振有詞的時候，加國海軍、美國海軍、日本海上自衞隊在東海進行軍事演習，向中國和北韓展現力量。加拿大媒體報道，加國海軍一艘護衞艦至少3度遇上中國軍艦，雙方最近距離約一公里，加國官兵聲稱解放軍以激光照射，派出無人機接近，情況十分危險。在拜登政府謀劃、策動打壓中國、威嚇中國的海上軍事行動中，英國、澳洲、加拿大都有參與，他們派出軍艦跑到南海、台海、東海，在美國的軍演中狐假虎威，助紂為虐，挑釁中國。加拿大還十分積極的參與美國在經貿、高科技、高端企業方面打壓中國；加國還聽命美國，非法扣押拘捕華為太子女孟晚舟。

總之，加拿大知道，自己給美國當惡犬表現「驍勇突出」，和中國結下的樑子不少，它現在還不想回頭，山姆大叔也不讓它回頭，但它知道這樣做，加國的損失有多大。於是它說，中國是世界最重要的經濟體之一，沒有人能夠忽略。講這話，是不是有些苦海無邊、回頭是岸的意思呢？