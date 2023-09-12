坦言集：打擊美元

表面看，美國的強大在於它的先進武器，遍布全球的軍事基地及化武實驗室，以及主宰全球經濟的美元。但現代戰爭不是唯武器，唯武器只存在於核戰，是兩敗俱死，全球毀滅。生化武器像新冠疫病，美國、西歐也逃避不了。烏克蘭戰爭證明在核戰以外，美國武器先進也壓不倒俄羅斯。

至於美元霸權，當美元被迫與黃金脫鈎，便已暴露其弱點。美元成霸權主要靠美國經濟強，二次大戰後，戰爭在別國土地打垮了其他國家，美國才從發戰爭財而成為全球最大經濟體，它實質的競爭力並不真的比其他國家強，因而在戰後重建，歐洲與日本可向之挑戰。美國壓倒歐洲、日本的經濟挑戰，不是依靠公平市場競爭，而是政治打壓、金融攻擊。

美國之所以經濟強大，是趁歐洲各國連年戰亂，從中取利。二戰搶掠德國人才，並以龐大財力吸引人才，才成就其科研超越歐洲。美國的經濟競爭力是政治和時機因素組成，體制並不優越，此所以戰後德國與日本可以趕上，現在中國亦同樣地趕超着美國。這樣的政治與時機因素，基礎是美國的財力，當美國的財力因軍事擴張過度、國內消費無度，出現嚴重的外貿與財政赤字後，美元霸權便建立在用軍事、政治力量支撐的債務經濟。美元霸權岌岌可危，但又同時成為美國霸權的最後支柱，美元潰，美國霸權亦會隨之崩潰。

美國最強的是美元，最弱的也是美元。只要守住美元霸權，美國可用金融衝擊對手，用印刷出來的美元轉化為武器、軍力、政治打垮對手。所以美國不容忍任何去美元化發展，也便不擇手段打倒日圓、歐元，今天便要打倒人民幣。美國霸權保衞戰、中美之爭最終關鍵在於美元能否保持強勢，人民幣會否重複日圓與歐元的失敗。

中美之爭決定於人民幣與美元之爭。現時人民幣還未足以推倒美元，但是，一要保人民幣穩定，匯率不被美元左右，打擊發展。二是要聯合各方力量抗衡美元，把去美元化進一步推動，掏空美元的基礎。在這個時候奢言人民幣替代美元是狂妄愚蠢，要推倒美元霸權，還要靠更多的國家齊心。新興各國的貨幣，甚至歐元，會是聯合的對象，趁着美元因烏克蘭戰爭、債務經濟處於危機而外強中乾之際，人民幣應與各國貨幣一起反攻。強美元守不住的話，美國霸權的瓦解便更進一步。