政情：北上考察新能源 陳曉峰問題不斷

雖則港府話要推動香港成為國際創新科技中心，但無論係智慧城市、電子政府或採用新能源等仲係不停咁追落後。「創科創投基金」諮詢委員會主席陳曉峰（Nick）喺內地考察新能源發展，竟然要搵前運輸及房屋局局長陳帆教路。

話說Nick去咗酒泉考察，嗰度係內地風能同太陽能資源最豐富嘅地方，佢話新能源嘅發展好重要，有助推進社會經濟發展同人與自然和諧共生。

去咗請教陳帆 其實香港電費同燃料好貴，早就有聲音話要引入競爭或者要引入新能源。Nick亦話香港應落實進一步開放電網，同商界更緊密合作生產同引入新一代新能源。

咁對新能源嘅理解有幾多？Nick都提咗幾個問題，例如一部風力發電機可以同時開着幾多LED慳電膽？同一樣嘅太陽能光伏板喺唔同角度下「變色」？氫燃料電池車嘅前景係點樣？呢啲當然要專家去解答，於是咪搵咗同行嘅陳帆講解吓囉！

Nick引述陳帆解釋，以一部5兆瓦風力發電機同11瓦LED燈泡為例，可以供電畀45萬幾個LED燈泡作照明；光伏電池板由半導體組成，吸收光能轉化為電能，喺唔同角度睇，會因為吸收後反射光譜唔同而出現差別；氫能係綠色能源，而陳帆覺得氫氣以至氫燃料電池車發展前景光明。