政情：返家鄉傳遞火炬 陳仲尼感威水
杭州亞運會將於9月23日開幕，日前展開火炬傳遞。本身係浙江紹興人嘅議員陳仲尼亦擔任火炬手，令佢感到無上光榮。不過，期間就竟然有市民問佢係邊位，來自咩地方喎。
港同胞身份受熱烈歡迎
紹興係杭州以外，舉辦最多比賽項目嘅城市。陳仲尼話擔任火炬手對佢嚟講有特別意義。原因係自己係浙江紹興人，今次參加嘅火炬傳送就係紹興站，祖籍紹興嘅人返回家鄉做火炬傳遞手，特別有感情。佢仲話今次係人生其中一個亮點，覺得一生人有一次擔任奧運或者亞運火炬手，係十分難得，仲要以港澳同胞身份成為火炬手之一。佢又提及喺跑道等候時，旁邊有市民問他是哪位，來自甚麼地方，佢回答自己係香港同胞，其後獲得大家熱烈歡迎。
火炬傳遞全程9.7公里，共170棒，平均每棒57米，年齡最細嘅係15歲，最大嘅79歲，而陳仲尼跑第11棒。由於火炬好有分量，火炬手更要進行培訓，提醒要高舉火炬，因為火炬係真火，萬一舉得太低，接近頭髮，就可能發生意外。
人人做記者
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