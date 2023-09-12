政情：極端情況約束力欠奉 黃國：須立例停工

香港連日大雨，上星期甚至出現「五百年一遇」嘅世紀黑雨，「極端情況」一度生效18個鐘。之不過，作為自2019年設立以來首次出現嘅「極端情況」，打工仔女就對應唔應該返工感到好模糊，甚至有議員直斥政府呢個極端情況係「無牙老虎」添！作為工會理事長嘅議員黃國就話，自己見到一個食環署外判清潔工喺極端情況下嘅苦況，再次促請政府立法訂定惡劣天氣停工安排，非必要工作都應該喺法例下強制停工咁話。

其實政府點解要設立「極端情況」呢？原來係因為2018年超強颱風「山竹」破壞力驚人，各區塌樹嚴重、滿目瘡痍，但唔少打工仔女仍要喺交通、道路未復常時返工。政府就喺2019年公布設立「極端情況」、喺勞工處嘅《颱風及暴雨警告下工作守則》加入相關法律條文。

叫極政府都唔聽 其實勞工界早幾日已經叫政府盡快立法規定要停工，但政府都係三幅被話唔適宜「一刀切」，即係意味住唔會強制停工喇！人命要緊，勞工界當然咬住唔放。

黃國尋日喺電台節目中話上周五下晝去土瓜灣了解雨災情況，當時黑色暴雨警告已經落咗，但「極端情況」仍然生效，佢見到一個食環署外判清潔工喺度打掃街道，原來係因為清潔工唔確定「極端情況」下嘅返工安排，所以選擇照返工，而「工頭」見工友已經抵達，所以就安排工作。

斥指引模棱兩可 佢直指「極端情況」指引欠缺約束性，打工仔女冇法例可依，搞到佢哋要「頂硬上」，僱主冇被法例硬性約束，就照樣安排僱員工作，而政府嘅指引模棱兩可，淨係話「不應要求必要人員以外的僱員返回工作地點上班」，萬一工友喺極端情況工傷，佢就擔心僱主分分鐘「唔認帳」，話工友唔係必要人員而唔承擔責任。

呢排連續經歷10號風球、極端情況，大家都發現好多快餐店、超市或娛樂場所例如戲院都照常營業，但佢認為發出「極端情況」、8號風球嘅用意，就係提醒市民應該留喺安全地方，盡可能唔好出街，認為保障生命同做生意之間一定要有取捨。

勞工界一直覺得現行制度難以全面保障打工仔女，佢敦促政府立法訂定惡劣天氣停工安排，諸如8號風球、黑雨或「極端情況」，除咗緊急服務同必要工作，例如救災救援人員、醫療人員、電力煤氣鐵道緊急維修等，非必要工作都應該喺法例下強制停工，將打工仔女安全放喺第一位咁話。