海洋公園配合夜經濟 特定日子玩到晚上11時

【本報訊】政府近期着力推動夜經濟，將於短期內公布「香港夜繽紛」細節。主題樂園海洋公園昨日回覆傳媒查詢時指，將於未來數月配合政府夜經濟活動，為訪客提供晚間玩樂體驗，下月起部分日子會延長開放時間至晚上11時，水上樂園亦會舉辦連串音樂會。

海洋公園發言人指，「海洋公園哈囉喂全園祭」期間，指定日期包括10月13至15日、20至23日、27至29日及31日會開放至晚上11時，公園亦正籌備聖誕和新年活動。而公園的保育教育活動亦會延伸到晚上，本月下旬推出的海洋公園「夜趣自然遊蹤」，訪客可在保育大使的帶領下，夜遊自然生態徑，發掘園內不同動植物的晚間生態。

園方指支持推動「夜經濟」，刺激本地消費及鞏固訪港旅遊業復甦走勢，相信一系列夜間文化和音樂活動、節日慶典、燈光匯演、市集等活動可以帶旺市道。

迪士尼推新活動及景點 至於香港迪士尼樂園度假區亦指在未來數個月，推出多項新活動或景點，特定晚上營運時間將延長。迪士尼表示多媒體夜間城堡匯演「迪士尼星夢光影之旅」去年推出，至今仍然是訪客最喜歡的樂園夜間活動之一；而即將來臨的萬聖節，是入境旅遊恢復後的首個萬聖節，迪士尼將再次推出百老匯式歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》，以及夜間「阿Jack怪誕大餐」等多個萬聖節活動，樂園和酒店提供的晚餐選擇，也可讓訪客繼續體驗夜間活動。