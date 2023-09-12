垃圾徵費 物管執法難 環團促設減廢辦

【本報訊】距離垃圾徵費實施剩下約半年，環保團體調查卻發現，前線物業管理人員對垃圾收費模式和範圍一知半解，有90%受訪者認為執行法例上有困難，要政府協助加強監管及執法。團體則促請當局成立減廢辦加強巡查，及培訓物管人員。

綠領行動在今年6月至8月以網上和電話問卷，訪問152名前線物業管理人員，當中逾80%受訪者稱熟悉徵費法例，但調查發現有逾20%人未能答對指定袋、指定標籤和入閘費為正確垃圾收費模式，當中有約16%錯誤認為所有垃圾，需放進指定垃圾袋。

另外，調查指只有30%受訪者知悉建築材料和醫療廢物，並不包括在垃圾收費中，亦有逾20%人稱不知道10公升的垃圾袋收費。調查又發現，3%受訪者錯誤以為收費於今年7月1日實施，誤以為法例在調查期間快將或已經實施。

對操作細則認識不足 綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍表示，調查顯示前線物管人員對法例知識水平參差，對操作細則認識不足，未做好充分準備工作，而政府亦缺乏足夠宣傳教育予物管人員。她擔心情況會導致住戶無所適從。

蕭斥責當局在法例通過後一年半準備期以來，所做的宣傳工作十分少，指政府責無旁貸，應向前線物管員工提供更多支援培訓及宣傳，未來應主動組織更多執法人員巡視，檢控違法行為。