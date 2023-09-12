特快公屋開倉 11凶宅上榜

4單位去年曾爆命案 房屋署「特快公屋編配計劃」為合資格申請者提供上樓捷徑，最新一期共接獲3.19萬宗申請房屋署昨日上載可供揀選的單位。根據早前公布，今期可揀選單位共2,000個，暫時公布了分布在各區的980個可供家庭選擇的單位，以及19個二人長者住屋單位；在首批公布的單位中，有11個屬凶宅，均曾發生兇殺案，當中4間於去年發生命案，如牛池灣彩虹邨紅萼樓217室、深水埗海富苑海韻閣1415室、元朗朗屏邨賀屏樓2104室等；另外，於1998年曾發生兇殺案的大埔廣福邨廣仁樓1326室亦再次「榜上有名」。

昨日公布的首批特快公屋名單中的11個凶宅，單位面積由23.12平方米至43.76平方米不等，租金範圍則為1,355至4,114元；當中租金最平的為大埔廣福邨廣仁樓1326室，單位面積23.12平方米，租金為1,355元，享12個月租金優惠，根據資料單位曾於1998年發生兇殺事件。另一間去年上榜但未出租的，是位於彩虹邨紅萼樓217單位，該單位面積24.1平方米，租金為1,562元，享有8個月租金優惠，翻查資料兇案於2022年發生，39歲死者登門向居住該單位的朋友還債，惟因未有足夠的金錢償還債務，戶主一怒之下取出牛肉刀插向死者，其後證實不治。

16人爭一伙 明起揀樓 而租金最高的兩個單位，均位於深水埗海富苑海韻閣及海欣閣，同為去年曾發生命案；其中據報海韻閣發生的為倫常悲劇，70多歲年邁父親錯手殺去曾患精神病女兒；而海欣閣發生的則為疑桃色糾紛。惟料因兩單位均屬市區大單位，單位面積分別為43.26及39.74平方米，令租金亦屬今期最高，分別為4,114及3,784元。今年「特快公屋」房屋署共接獲31,980宗申請，平均約16人爭一個單位。合資格人士可於明天（13日）起揀樓，相關可揀選單位將陸續於房屋署網站上公布。

根據「特快公屋編配計劃」自選單位程序，首批可揀單位的為兩人或以上家庭申請者，第二批為一人申請者。房屋署會視乎剩餘單位所屬地區和類別，根據各合資格申請者的揀選單位優先次序、地區及單位類別選項，分批邀請他們出席揀選單位程序。按機制，在仍有合適單位可供揀選的情況之下，房屋署大約會於各申請者的自選單位日前一星期，以郵寄方式發出自選單位通知書。

申請者可於明天起到房屋署揀選最新一期特快公屋單位。 涉事單位租金一覽