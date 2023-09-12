皮帶上吊 中年漢自縊亡

【本報訊】周日下午5時許，有人報案指油塘油麗邨雍麗樓一單位被反鎖，懷疑一名姓楊（51歲）男住戶在屋內暈倒。消防接報破門入屋，發現事主在單位內以皮帶上吊，遂將其解下由救護車送院搶救，惜終告不治。人員於現場檢獲遺書，其死因有待剖驗後確定。