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暈倒屋內 印傭送院不治
【本報訊】昨日早上晨8時許，藍田匯景道1至17號滙景花園有住戶報案，指其僱用的42歲印尼籍女傭在屋內暈倒。救護員接報到場將女傭送往聯合醫院搶救，惜終證實不治，其死因有待剖驗確定。
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