要聞港聞

暈倒屋內 印傭送院不治

【本報訊】昨日早上晨8時許，藍田匯景道1至17號滙景花園有住戶報案，指其僱用的42歲印尼籍女傭在屋內暈倒。救護員接報到場將女傭送往聯合醫院搶救，惜終證實不治，其死因有待剖驗確定。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc