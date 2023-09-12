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泳池遇溺 41歲男陷昏迷

救生員為事主進行急救。 救生員為事主進行急救。
救生員為事主進行急救。
【本報訊】昨日下午2時許，觀塘翠屏道觀塘游泳池，一名姓崔（41歲）男子暢泳時懷疑遇溺，救生員將他救起，但他已陷入昏迷，立刻替其做心外壓急救及報案。救護車接報趕抵，隨即將遇溺男子送院搶救，執法人員正調查意外原因。
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