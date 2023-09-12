門將涉姦案 事主稱太驚郁唔到

【本報訊】曾效力港超聯球隊，現為丙組球會駿達門將的葉嘉宇，兩年前以其私家車載剛認識不久的17歲處女到大潭後，涉嫌在車上強姦對方。葉被控一項強姦罪，他不認罪，案件昨於高院續審。事主接受盤問時重申，肯定被告曾把陰莖插入她的陰道，又解釋說因「太驚」，才沒有郁動身體反抗。

26歲被告葉嘉宇，任職足球員。他被控於2021年3月11日，在大潭強姦當時17歲的女事主Ｘ。Ｘ早前供稱，當日被告約她食晚飯，並駕車接Ｘ到西灣河太安樓買食物，又稱要找「靚啲嘅地方」用膳。Ｘ以為會到附近的小西灣海邊，被告卻駕車至大潭，Ｘ當時已感擔心，結果在車上發生強姦事件。

強調被告曾把陰莖插陰道

Ｘ昨接受盤問時強調，被告曾在車上對她毛手毛腳，先用手指插其陰道，之後再把陽具插入陰道。她說肯定被告曾把陰莖插入她的陰道，反問：「如果無發生過，點解我要報警」。Ｘ稱事發時她非常害怕，身體「郁唔到」，因此沒有郁動身體反抗，但一直有叫「唔好」。辯方質疑，她為何從沒嘗試逃走，Ｘ說覺得難以向途經車輛求助，加上她害怕被告可能追上並打她才沒有逃走。案件編號：HCCC 128/2022