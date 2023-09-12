破兩爆竊黨 拘6內地漢共涉17案

【本報訊】過去兩個月，新界北總區執法部門發現區內屋邨及低密度屋苑的爆竊案件有上升趨勢，當中受害單位大多位於偏遠郊區、鄰近草叢及山邊，賊人專門趁傍晚至凌晨時分出動，針對一些缺乏保安措施的單位落手。人員展開情報收集、加強人手到策略性地點巡邏及夥同其他部門合作防罪，經翻查大量「天眼」影片後，鎖定一個由3名持雙程證的內地男子組成的爆竊集團，至前日於落馬洲以涉嫌「入屋犯罪」拘捕3人（34至45歲），並在他們的身上搜出約8,500元懷疑贓款。

另一方面，元朗區執法人員於上周五（8日）進行反爆竊巡邏時，亦在港鐵錦上路站截獲3名雙程漢（43至47歲），期間為各人搜身，檢獲油壓剪、電筒及手套等可疑用品，懷疑有人圖謀不軌，遂以涉嫌「外出時備有偷竊用的物品」拘捕他們。

竊老婦住所 鄰居就擒 經初步調查後，人員懷疑在落馬洲被捕的人士，牽涉7月至9月、13宗分別發生於屯門、元朗、大埔及沙田的爆竊案件，當中失物總值約25萬元，主要屬現金、金器和首飾，他們現正被扣查，不排除稍後有更多同黨被捕；至於在港鐵錦上路站落網的男子，涉嫌干犯自8月起在元朗及八鄉的4宗爆竊案，他們已被落案起訴各3項「爆竊」及一項「外出時備有偷竊用的物品」罪，案件昨日已於屯門法院提堂。

而在昨日中午時分，葵涌區執法部門接獲報案，指石蔭東邨蔭裕樓一名老婦的寓所遭人爆竊，損失一批金器及現金。人員到場調查期間，發現事主一名27歲男鄰居形迹可疑，懷疑他利用事主的後備匙入屋犯案，其後從該名男子身上及住所內起回全部贓物，以涉嫌「爆竊」將其拘捕，帶署扣查。