便利店偷酒男 翌日再扮客光顧

【本報訊】深水埗發生盜竊案。網上社交平台前日流傳一段影片，顯示上周六（9日）下午2時10分，一名戴藍色帽、戴眼鏡、身穿白色上衣及短褲男子走入港鐵南昌站VWalk商場一便利店，並且專心觀看烈酒，期間他從貨架取下一瓶以紙盒包裝的烈酒，職員見狀亦上前向其講解貨品資料及價格詳情。

趁職員忙收錢落手 正當該名男子打開紙盒「驗貨」時，職員見到有其他顧客需要付款，只好走回收銀櫃台處理，男子遂將烈酒重新封裝好，然後放置在桌上等候。惟他眼見職員忙於收錢，懷疑因此動起貪念，趁無人注意之際，悄悄取起烈酒，沿離鏡頭最遠的走廊離開，影片到此結束。

該便利店事後將相關「天眼」片段上載社交平台，表示如有網民認識片中男子「可以幫忙叫佢返嚟畀番錢」，又打趣指影片能夠「幫助呢位先生尋回記憶」。而店方其後再發貼文，指「偷酒男」在事發翌日再扮客人上門光顧，職員隨即通知保安員協助報案，惟執法人員到場前，對方已經離開店舖，案件列作「雜項」，暫未有人被捕。