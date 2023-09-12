韓女直播主 遭南亞淫狼逼埋牆強吻胸襲

緊隨纏擾

【本報訊】一名南韓的女「直播主」獨遊香港，深宵時分在中環電車站附近等車時，遭身旁一名南亞漢搭訕。南亞漢藉詞查詢電車班次，更多次有意地貼近及以手臂糾纏女方。女事主對鏡頭面露難色，並以英文「please don't touch my arm」（不要觸碰其手臂），同時急步行向港鐵中環站。惟該名南亞漢緊緊尾隨，終在港鐵站梯間從後趕上，將女事主逼至牆邊時更狼相盡露，以手臂環抱女方，更伸出「祿山之爪」涉嫌撫摸女事主胸部及強吻其臉頰，行徑猖狂。

無懼鏡頭 行為猖狂 女事主奮力掙扎，並驚呼「I'm not alone」（我非獨自一人），終掙脫淫狼的懷抱。女事主隨即急步向大堂走去，並高呼「please help me」（請幫助我）。南亞漢得逞後離開。

執法部門表示，留意到有關網上片段，已主動嘗試聯絡片段中的女子作了解。同時，部門亦接獲市民就有關片段的報案，指懷疑一名女子在中區被一名男子非禮。人員正積極跟進及了解事件，並會作出適當跟進行動。

壓牆非禮 逃去無蹤