南亞4匪 刀錘劫奢侈品舖 掠20錶1人被捕

起回全數贓物 總值370萬元 南亞兵團打劫禍港！3名南亞漢昨午持刀錘，闖入尖沙咀一奢侈品店打劫，扑爛玻璃飾櫃掠去20隻、價值約370萬元手錶，遺下刀錘乘坐由同鄉駕駛掛假牌的接應私家車逃去。執法人員圍封店舖調查，約一個半小時後於飛鵝山，拘捕一名準備與同黨分贓的巴基斯坦裔劫匪，在叢林一背囊內起回所有贓物，正全力追緝3名在逃南亞匪歸案。事件中，一名女職員手指受傷送院治療。

現場廣東道16號地下「名人站」，昨午3時許，3名南亞裔男子分持牛肉刀及大鐵錘，闖入以刀指嚇職員打劫，同時以鐵錘扑爛一個玻璃飾櫃，花半分鐘時間擸走20隻、價值約370萬元手錶。劫匪得手後棄下牛肉刀及大鐵錘奪門而逃，並登上一輛由同鄉駕駛掛假牌的接應私車，向梳士巴利道方向逃去，職員隨即按動警鐘及報案。執法人員抵達後圍封店舖調查，並翻看店內「天眼」錄影了解案發經過。

冒雨獨自上飛鵝山惹疑 人員經情報分析後，約一個半小時後在飛鵝山山腳，以涉嫌「行劫」罪拘捕一名持香港身份證的19歲巴基斯坦裔男子，相信他有份打劫。人員也於山上一叢林檢獲一個背囊，裏面藏有20隻手錶，即成功起回全部贓物。晚上人員押解被捕巴漢，返回其位於慈雲山竹園北邨的住所搜查。據了解，4名劫匪都較年輕，得手後沒有在車上即時分贓，而是交給被捕的巴漢保管，並約定稍後於飛鵝山分贓。因此，人員在飛鵝山山腳截查可疑人，見到被捕巴漢一個人獨自冒雨上山，形迹非常可疑而作出截查，繼而把他拘捕兼起回贓物。惟涉案私家車未尋獲，人員正全力追緝其餘3名在逃同鄉歸案，案件列作「行劫」。事件中，一名姓陳（47歲）女職員手指受傷，由救護車送院治療。

去年同區另分店亦遇劫 毗鄰藥妝店女職員表示，當時警鐘大鳴，該店一名女職員走入其店大叫「有人打劫」，要求她代為報案。她走出店外察看，見到身穿黑色衫、笠飛虎頭套的劫匪登上一輛深藍色接應七人車，由同黨駕車逃走。資料顯示，遇劫的「名人站」售賣名牌皮具、手袋、首飾及手錶，於今年7月1日營業。「名人站」位於區內漢口道55號另一分店，在2022年8月18日晚亦遇劫，一名獨行賊假扮顧客進店選購手錶，期間突然發難搶走3隻、約值94萬元的手錶，並乘同黨駕駛的私家車逃之夭夭。