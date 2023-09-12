百萬賄酒店總監換簽約 冷氣工程承辦商認罪

【本報訊】廉政公署早前落案起訴兩名冷氣工程維修承辦商代表，指兩人涉嫌向一名酒店的集團時任總監提供賄款逾100萬元，以獲取集團在澳門一間酒店的冷氣維修合約，總值3,400萬元。其中一名被告昨在區院承認行賄罪，法官姚勳智將案押後至9月18日再訊，期間准被告保釋候訊。

被告李健宏（59歲），案發時為澳聯空調設備有限公司（澳聯）高級銷售經理。被告承認3項向代理人提供利益罪及兩項串謀向代理人提供利益罪，他另外被控的4項向代理人提供利益罪，則獲准於法庭存檔。同案另一被告胡德海的案件，則於今日在區院處理。

案發時，澳聯及偉聯空調設備有限公司（偉聯）分別在澳門及香港成立。該兩間公司為客戶提供冷氣安裝和維修服務，由同一名東主營運。自2013年起，澳聯成為永利度假村（澳門）股份有限公司（永利）的認可供應商。永利在澳門經營酒店及賭場。

工程涉款3400萬 案情指被告自2014年起應一名永利時任總監的要求，向對方支付賄款，以確保澳聯有機會向永利提交冷氣工程維修服務報價單或投標書。被告於2014年6月至2015年7月期間，以支票或銀行轉帳向該總監支付3筆賄款，合共逾45萬元。期間，澳聯與永利的生意額上升。2016年11月至2017年1月期間，被告又串謀偉聯一名時任董事，向該總監支付兩筆賄款共56萬元。廉署調查顯示，永利於2014至2017年間將多份冷氣維修合約判授予澳聯，總金額約為3,400萬元。案件編號：DCCC 408/2022