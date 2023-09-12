澳門消息：兩學員捲不雅片段 保安部隊高等學校展調查

【本報綜合報道】澳門保安部隊高等學校，有兩名學員涉及作出不雅行為，另有一名學員則負責拍攝該不雅行為的片段。3人因行為操守差劣，導致在「個人表現」單元課成績不合格，已被當局開除。至於澳門保安高校對涉不雅行為兩名學員，提出的內部紀律程序，目前仍在跟進中。

該校上周四（7日）證實，網上流傳一段不雅行為短片中的兩名男子，為正受訓的現屆保安學員。校方已即時檢討事件，加強對學員的教育及監督，確保所有學員具備良好的行為操守及道德價值觀。據網上流傳片段疑似位於宿舍，有兩名當事人坐在床邊，一人赤裸上身，另一人穿白色上衣。有人隔着褲以手搓揉另一人的下體，再將對方的手放在自己下體位置。