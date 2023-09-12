擬銅鑼灣掛國殤之柱直幡 中大法律系博士生認企圖煽動

【本報訊】來自內地的中大法律系博士女生涉嫌企圖在今年6月4日，於銅鑼灣天橋懸掛約9米乘3米、印有「國殤之柱」圖像及六四字眼的巨型直幡。涉案女生被控煽動罪，案件昨在西九龍法院再訊。控方改控被告企圖煽動罪，被告承認控罪，裁判官聽罷求情陳詞後，押後至今日判刑，被告續還押。

人員搜查 檢高志活署名信件 23歲被告曾雨璇，是中文大學法律系博士學生。她被控於2023年5月8日至6月1日期間，與一個名為「周鋒鎖」的人及其他人，企圖作出或準備一項或多項具煽動意圖的作為，即引起憎恨或藐視中央或激起對其離叛。

辯方求情時指，本案不涉煽動暴力或不守法行為，海報不是由被告製作，而活動主要屬「快閃」，冀法庭判刑時作考慮。

案情指，「國殤之柱」是丹麥雕塑家高志活創作。有人早前發起展示直幡運動，直幡內容包括「國殤之柱」圖像，寫有「上一輩豈能殺光年輕人」等字眼，運動目的是紀念六四，表明國家無法抹去自己的歷史。今年6月1日，執法人員持搜查令搜查被告住所，檢獲涉案直幡，同時搜獲署名高志活所寫的信件。調查顯示，直幡是由美國寄出，被告曾與名為「周鋒鎖」的人在社交平台商討，在6月4日傍晚6時40分，在銅鑼灣怡和街對開天橋展示巨型直幡，雙方曾談到如何懸掛及應變方案。案件編號：WKCC 2389/2023