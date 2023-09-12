油麻地暴動 高級租務主任候懲

【本報訊】2019年11月中，有人針對執法部門包圍理工大學而發起「圍魏救趙」行動，示威者嘗試反包圍執法人員，演變成暴力衝突。人員其後拘捕共213人。其中23人涉嫌在油麻地彌敦道一帶參與暴動，當中的一人昨於區院承認暴動罪。法官將其案件押後至10月11日再處理，期間被告須還押。

求情指已碩士畢業 本案被告蘇浩臻（28歲，高級租務主任），被控於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。同案另外22名被告的案件，則已定於10月10日開審。辯方求情指本案被告現已碩士畢業，並呈上多張證書指被告在案發後並無浪費時間不斷進修。辯方又呈上包括被告及其親友撰寫的求情信指被告積極面對人生，並無放棄自己。辯方又稱被告於案發時參與程度低且沒有穿着任何防護裝備，望法官考慮輕判。

案情指2019年11月11日，大批示威者佔據理大，執法部門在附近一帶設防，隨後包圍理大，阻止他人進入理大及附近。期間，有人於網上發起「圍魏救趙」行動，呼籲他人在案發日上街聚集，組成「戰線」營救理大內的示威者。當日有大批示威者聚集在油尖旺一帶，致交通嚴重受阻。執法人員推進期間不停遭受示威者投擲汽油彈等物件，及後於彌敦道與窩打老道交界與示威者對峙。該處有逾千名示威者，包括本案身穿黑衣的被告在內。

案件編號：DCCC 800/2020,DCCC 577/2021