學生會評議會 動議哀悼刺警漢 4港大生認罪 准保候訊

【本報訊】香港大學學生會評議會前年7月通過「哀悼」恐怖襲警者的動議，事後4名港大學生被控告違反《港區國安法》中的宣揚恐怖主義罪。案件原定昨於區院開審，4人均承認煽惑他人有意圖而傷人的交替控罪，法官將案件押後至本周四聽取辯方求情，眾被告均獲准保釋。

認煽惑傷人交替控罪 4名被告依次為張敬生（19歲）、郭永皓（20歲）、杜林丞亨（18歲）及容頌禧（19歲）。4人被控於2021年7月7日，在香港宣揚恐怖主義。他們亦同被控煽惑他人有意圖而傷人的交替控罪，指他們於同日在香港非法煽惑他人，有意圖地使香港警務處警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員。4人最終承認該交替罪，宣揚恐怖主義罪則獲撤銷。

案情指，張於案發時為港大學生會評議會主席，郭是學生會會長，杜林及容均為評議會成員。2021年7月1日銅鑼灣發生刺警事件，男子梁健輝刺警後自殺身亡。張於同月5日在評議會的Facebook帳戶發文表示評議會在兩日後進行會議討論刺警事件。張在會上帶領成員為梁健輝默哀，郭解釋他提出動議之目的，並指梁健輝是為港犧牲的烈士，動議悼念他及將事件記錄在港大學生會的歷史中，杜林則為和議者；容稱事件非常重要及發生在「絕望」的一年，並邀請其他人表達意見。動議最終獲得通過。

郭於兩日後召開記者會並讀出道歉信，承認有關議案不當，指學生會無意鼓勵或宣揚任何非法行為，宣布撤回議案。學生會幹事會及出席記者會的評議員即時辭職，張則沒有出席記者會。執法部門最終在同月18日拘捕4名被告。案件編號：DCCC 917/2021