棄保潛逃被截 無業男囚4年

與荃灣示威遭槍擊少年窩藏多時 在2019年荃灣示威現場遭執法人員開槍擊中左胸的青年曾志健，與另外3名同涉反修例案件並棄保潛逃的男子，去年7月在北潭涌疑乘快艇圖離港時被截獲；一名倉庫管理員亦因涉嫌向4人提供窩藏地點同被拘捕，5人事後被刑事檢控。其中一名被告馮清華早前承認妨礙司法公正及暴動兩罪，昨在西九龍法院（暫代區院）被判入獄4年。

24歲被告馮清華，報稱無業。辯方在早前求情時，形容被告在潛逃期間猶如「軟禁」，法官昨坦言不接納這屬減刑因素，認為如果被告不首肯參與案件，便不會出現之後的窩藏及潛逃事件，被告的經歷是自己招致。

涉暴動妨礙司法公正 法官判刑時指，涉案的暴動癱瘓街道，有組織及策劃，被告有備而來，就此罪判他入獄43個月；就妨礙司法公正罪，法官同意被告不是潛逃計劃的策劃者，是受他人唆擺、慫恿。不過，法官不接納被告在潛逃期間所承受的經歷屬減刑因素，就此罪判他入獄10個月。考慮量刑的整體性，下令兩罪的5個月刑期同期執行，總刑期48個月。

暴動罪指馮清華於2019年10月1日在荃灣海壩街參與暴動。至於妨礙司法公正罪則涉及他與同案另外4名男被告，分別是曾志健（21歲）、王愷銘（22歲）、黃竣賢（16歲）及葉豪（34歲）。被告、曾、王、黃此4人被指一同潛逃，而報稱是倉庫管理員的葉，則涉嫌協助4人。

同案另4被告未答辯 控罪指葉於2020年10月某日至2022年7月13日期間，意圖阻撓和妨礙法庭審判及完成對為馮清華、曾志健、王愷銘、黃竣賢，提出的刑事法律程序之司法管轄權。曾志健、王愷銘及黃竣賢3人的答辯，定於9月28日處理；葉豪的答辯，則定於10月4日處理。

案件編號：DCCC 868/2019、DCCC 96/2023