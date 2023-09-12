醫健：成視在人：先天性白內障 術後看清世界

「對我來說最幸福的時刻是可以見到我的家人——我的母親、兄弟、姊妹、祖父母，他們的面孔我是從來未見過的！」

這名來自印度比哈爾邦的10歲女孩Sajiya，從出生起就看不清這個世界，原因是患有先天性白內障，但直到長大，父母才意識到她的眼睛有問題。她無法與家人建立有效互動，沒有朋友，亦無法上學，痛苦、壓力、嘲笑，組成了她大部分的童年。

上門篩查 逆轉命運 Sajiya的父母帶她到當地一間健康中心求醫，卻被告知她的眼疾即使做手術亦無法逆轉。Sajiya的祖父不願放棄，最後獲建議到當地奧比斯合作醫院求醫。幾個月後，奧比斯發起上門篩查項目，證實Sajiya因出生後晶狀體渾濁，診斷患有白內障，要轉介另一間醫院接受手術。

手術後，Sajiya終於第一次看清楚這個世界，亦看到親人的面貌，她形容那一刻簡直是「超現實」。在錯過了一些人生中重要的時刻後，Sajiya現時終於可以期待上學、結交新朋友，過上幸福獨立的生活了，而她的新眼鏡更可幫助她看得更清楚！有大家的支持，將有更多眼疾孩童可以有逆轉命運的機會。奧比斯