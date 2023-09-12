拒認洗黑錢63萬 前議助受審

【本報訊】九龍城區議員黃國桐的前議員助理，被指利用其銀行戶口涉嫌清洗逾63萬元黑錢，而被控一項洗黑錢罪。案件昨於區院審理，被告不認罪。控方開案詞指，被告涉收取來歷不明的款項中，包括由王慕雄及雷凱貽的個人或公司戶口存入之款項。資料顯示該二人與被告均為支援示威被捕者的眾籌平台「星火同盟」成員，且曾因涉及洗黑錢而被凍結銀行共7,000萬元。

男被告余昕鈺（21歲），被控於2019年6月3日至12月28日期間在香港，知道或有合理理由相信在香港上海滙豐銀行有限公司所持帳戶的總額638,946.25元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人在從可公訴罪行的得益而處理該財產。

控方開案詞指，案發時身為學生的被告，自2016年於滙豐銀行開設儲蓄戶口。經執法部門調查發現，在案發時的半年間，被告銀行戶口的提存紀錄，比過往的兩年間多出數倍，當中涉及35次存款及137次提款，涉款逾63萬元。存款當中包括以現金、轉帳及支票存入，每次約數萬元。其中以轉帳方式存入被告戶口的存款人，包括王慕雄任股東的全盛服務管理有限公司的公司戶口，以及雷凱貽的個人戶口，各存入5萬元。被告則於短時間內以現金、轉帳及易辦事方式提走款項。

與學生身份收入不成正比 控方續指，調查顯示被告於案發只是一名學生，且與其家人依靠綜援維生。被告最終於2019年12月19日被捕。控方指被告戶口的款項與其財政狀況不相符，存款的戶口持有人亦與被告沒有明顯關係，故認為被告干犯洗黑錢的控罪。案件編號：DCCC 85/2022