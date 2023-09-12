急症室棄雙非子 婦判監緩刑

【本報訊】 12歲雙非男童今年7月被母親遺棄在廣華醫院急症室，當局其後聯絡男童身在內地的母親，她表示願來港接兒子。之後她乘高鐵入境本港後便遭拘捕及起訴，案件昨在九龍城裁判法院再提堂。被告承認一項殘酷對待兒童罪，庭上透露，被告一直想把兒子送到香港讀書，而男童已於上月21日回內地，由家人照顧。主任裁判官蘇文隆斥責被告做法錯誤，考慮到判監或會對兒童造成負面影響，判她入獄4個月，緩刑3年。

37歲匿名女被告以英文字母「C.J.J」作為代號，報稱任職瑜伽導師，持往來港澳通行證。據辯方透露，她已離婚，對事件深感後悔，冀法庭判處非監禁式刑罰。案情指，涉案男童Ｘ現年12歲，今年7月21日清晨，他身體不適，在被告陪同下，由救護車送到油麻地廣華醫院，登記後被帶到急症室等候。至早上6時許，被告離開醫院，同日上午離港，Ｘ獨自留院。Ｘ經診治後，證實患上呼吸道感染，由於他沒有監護人，院方於是報案。執法部門經調查後，於同日接觸到被告，被告於7月29日來港時被捕。

辯稱想送兒到港接受教育 Ｘ在錄影會面稱，被告偏愛香港教育，想兒子留在港讀書，但實際上難以實現。被告及後認識一位叫「Steven」的男子，對方教被告跟Ｘ「做場戲」，留Ｘ在保良局，局方就會帶Ｘ上學。Ｘ續稱，今年7月17日，Ｘ跟被告來港旅遊，期間曾跟「Steven」會面。他們要Ｘ告訴執法人員，他的母親失了蹤。7月21日Ｘ因咳嗽送院治理。被告在警誡下則指，被告想Ｘ在港讀書，因此在港誕下Ｘ。Ｘ在港留院期間，「Steven」叫她去深圳申請探親簽證，說成功申請她便可以無限次到訪香港。被告聲稱「Steven」答應代為照顧Ｘ。案件編號：KCCC 2000/2023