機管局機師培訓課程 年底首開辦

【本報訊】航空業復常下，本地機師需求殷切。由機場管理局成立的香港國際航空學院宣布，將於今年底開辦首個見習機師培訓課程，期望每年可以培訓100名民航機機師。

期望每年培訓百人 是次課程由該學院與香港航空、香港快運及大灣區航空，共3間本地航空公司合作舉辦，學費80萬元，即日起接受網上報名。課程為期14個月，包括地面理論、在美國雷丁飛行學校進行的8個月飛行訓練，以及多機組成員協作課程。課程另會為學員安排首輪面試及配對航空公司，完成課程後安排最後面試，合格就會被取錄為見習機師。

香港國際航空學院校長李天柱表示，目前航班流量已回復至疫情前六成水平，預料最快到明年底將恢復至疫前水平。他認為，本地機師需求龐大，指機師培訓計劃一年內會開辦二至4班，每班24人，期望每年可以培訓100名民航機師。

他又指，學院正在與理工大學、職業訓練局商討，希望舉辦航空運輸理學士、航空運輸理學碩士，日後期望與更多大專院校合作，提供更多航空業培訓，以培養更多航空業人才。