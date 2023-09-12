罕見侏抹香鯨 現身深水灣 半世紀第4次

【本報訊】本港水域再有鯨魚現身！網上片段流傳，一尾鯨魚昨早於南區深水灣出沒，其體積細小，背鰭長期外露水面，載浮載沉，有市民在現場指一度誤當牠是鯊魚而受驚。有專家分析，初步相信該鯨魚是侏抹香鯨，在本港水域屬罕見品種。自1973年以來，本港曾錄得4次侏抹香鯨出沒，以往記錄分別是1991、2016及2021年。

報法部門昨早約9時接報指，有市民在南區深水灣泳灘離岸約500米海面，見到一條懷疑海豚，疑似受傷。報法人員到場發現報稱的受傷動物，並一直從旁觀察，等候海洋公園及漁護署專家到場。惟專家未到場，該動物已潛入海中並失去蹤影。案件目前列作動物發現處理。

城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院傳染病及公共衞生學系助理教授葛展榮分析，相信該動物是侏抹香鯨。他指侏抹香鯨通常在深海棲息，而鯨魚現身香港淺水水域，牽涉不同原因，包括「蕩失路」、疾病等自然因素，或者船隻撞擊、漁業作業等人為因素。

噴氣孔後方頭部明顯凹陷 他又指，從網上僅一分鐘的片段所見，鯨魚身體未發現明顯傷痕，但初步分析身體狀況不太樂觀，可見該鯨魚有「花生頭（Peanut head）」特徵，即噴氣孔後方的頭部有明顯的凹陷。

香港海豚保育學會副會長麥希汶估計，該鯨魚可能是侏抹香鯨或小抹香鯨，指兩者外形極其相似。該兩個品種天性怕醜，籲市民勿出海打擾「過客」。

今年7月，西貢海面曾發現一條長約7米的布氏鯨，本港隨即掀起一股賞鯨潮，大批市民乘船出海一睹鯨貌，惟該鯨魚僅兩周後不幸殞歿，身體多處有傷痕，專家懷疑由船隻的螺旋槳或魚網等漁具造成。

專家早前曾表示，根據觀鯨指引，在鯨魚附近100米範圍內，觀鯨船隻須關閉引擎及不能駛近，而500米範圍內只能有一艘船。為防悲劇再發生，他建議當局研究在鯨魚出沒附近的位置設立臨時保護區，或規定船隻臨時減速等。

根據漁護署《野生動物保護條例》，所有鯨豚動物均受條例保護，不負責任的觀鯨行為可能構成故意干擾受保護野生動物，違者一經定罪，最高可被判監禁一年及罰款10萬元。