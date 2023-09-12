倡雲巴連接油塘啟德 建跨灣橋 緩九東擠塞

全程8站長7公里 造價70億工期5年 九龍東交通擠塞問題嚴重，影響居民出行。有議員建議興建「九東雲巴」從啟德車站廣場起步至油塘港鐵站，並將興建連結啟德跑道區和麗港城的跨灣大橋，全程約7公里，造價約70億元，預計動工需時5年。有政黨研究主管指啟德未來有多個體育盛事舉行、郵輪碼頭定位亦是「世界級」，興建雲巴和跨灣大橋可提升旅客來港後的第一印象。

建議的「九東雲巴」設8個車站，包括車站廣場站、體育園站、都會公園站、跑道站、郵輪碼頭站、麗港城站、茶果嶺站及油塘站，總路程約7公里，耗時約19分鐘，中間包含連結啟德跑道區和麗港城的跨灣大橋。

不阻觀塘碼頭船隻出行 政府原設計將觀塘海濱花園和郵輪碼頭連結，興建自動行人道，本身為鐵路工程師的議員張欣宇表示，跨灣大橋同樣也屬於凌駕性的公眾利益，指「既然要做，點解唔興建跨灣大橋？」而跨灣大橋也有一定可行性，他指早前「蘇拉」襲港，觀塘避風塘內無大型重船停泊，因此修建「九東雲巴」跨灣大橋不會影響碼頭內船隻的正常出行。他也指過去雲巴以觀塘碼頭為終點要穿過觀塘繞道的方案「難做」，因受觀塘繞道高度限制，將造成成本等問題。

針對雲巴的必要性，九龍城區議員張景勛指政府此前估算啟德跑道區內能容納13萬居住人口，並為11萬人口提供優質的工作環境，隨着啟德體育館、區域性醫院、簡約公屋、郵輪碼頭等投入使用，目前的交通配套將難以負荷，必須搭建集體運輸系統，徹底解決區內交通出行不便等問題。

政黨副研究主管李煒林表示，觀塘、茶果嶺及油塘未來皆有房屋發展的規劃，而油塘灣將由傳統工業區轉型至住宅區，預計可提供數萬伙單位，加上未來啟德體育園、簡約公屋等政府各項工程即將落成，啟德一帶的交通需求預計出現幾何級增長，且郵輪碼頭定位亦是「世界級」，雲巴和跨灣大橋可令遊客提升來港後對香港第一個印象。議員林素蔚也指雲巴和跨灣大橋可作為香港特色景點。