文憑試新系統 考生需用App簽到

考評局昨發文提醒DSE考生注意事項。該局指，考生報考時必須提供其電郵地址，以便接受該局以電郵發放有關考試的重要訊息。該局亦建議考生提供可接收SMS的手機號碼，方便該局聯絡及發放考試成績及覆核成績結果。

另外，考評局計劃於2024年DSE的一般試場使用第2代公開考試支援系統以取代舊系統，考生需透過指定的手機應用程式自行簽到。為配合使用新系統進行核實考生程序，學校考生須於報考時向學校提交其個人相片，而自修生則須於提交報名申請前，上載一張個人相片檔案至報名系統，供監考員核實考生身份之用。

考評局又提醒，DSE設3類科目，包括甲類（高中科目）、乙類（應用學習）及丙類（其他語言）科目。由2024年DSE起，考生可於3類科目中選報任何科目，最多可報考8科。現正修讀應用學習科目的同學亦須為乙類科目報名，否則有關科目的成績將不會列入2024年及往後年度的DSE證書。明年首先開考的甲類科目是體育（實習考試），考期由明年2月中旬開始，直至明年4月上旬；最後開考的則是體育及音樂科，考期訂於明年5月6日。