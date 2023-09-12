洋師流失近年新高 倡聘教學助理填補

校長盼一筆過撥款 按校情自行請人 本港推展超過20年的「以英語為母語的英語教師」計劃（下簡稱NET），近年流失率持續高企，中學及小學2021/22學年分別達到16%及18%，較疫情前上升一倍，均創近年新高。有校長透露不少外籍教師因疫情長期封關時離港，估計回流需時。另有校長建議教育局改為一筆過撥款，供學校自行聘請母語為英語的教學助理。

根據教育局數據，公營中學NET教師流失率由2018/19學年的8%，逐年上升至2021/22學年的16%，4年上升一倍；小學情況亦相若，NET教師流失率在2021/22年升至18%，為對上至少3個學年的新高。當局表示，NET教師的留任率和離職率大致穩定，離任原因眾多，包括退休、家庭原因、到其他國家任職或生活等，而是否來港任教亦基於不同個人考慮。編制內的外籍教師人數連年減少，學校亦可用局方現金津貼聘請合約外籍教師，局方則無備存有關數字。

4年24人離任中學 詳細數字方面，中學NET從2018/19學年的397人，連跌4年至上學年（2022/23）的373人（臨時數字）。部分中學上學年沒有NET教師駐校，包括基督教香港信義會信義中學。該校校長梁冠芬指，服務學校多年的NET教師，憂慮港府再長時間封關，在2021/22學年底辭職回鄉，此後再難招聘到心儀人選。校方最後決定以合約聘請一名回流香港的大學畢業生，並與另一所中學合聘一名已退休的NET教師，協助籌辦校內的英語活動，並為學生提供英語會話訓練，而原先的NET教師，亦答應在新學年重返校園。

籲設更多晉升階梯 身兼香港中文中學聯會主席的梁冠芬稱，NET教師離港後或不會回流，教育局提供的人選只會愈來愈少，不少校長反映臨近開學也未能請到NET教師。雖然今年教師離職情況稍有好轉，惟仍需時吸引更多外籍人士來港任教，籲教育局為NET教師建立更多晉升階梯，留住人才。

至於津貼小學議會署理主席蘇炳輝就指，NET原意之一是資助學校聘請有教學經驗的外籍教師傳授或交流教學法，但現時不少學校只視NET教師為學生接觸及使用英語的渠道之一，形容相關職能「教學助理都可做到」。他補充，不少學校均已轉聘母語為英語的教學助理，一般小學聘有一至兩名，少數更聘請多達6至7名，增加學生接觸外籍人士的機會。他亦建議教育局檢視NET計劃時抱持「開放態度」，包括改為向學校提供一筆過資助，讓學界自行展開更適合校情的招聘工作。