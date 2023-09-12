【本報訊】石澳上周在黑雨期間，因山泥傾瀉致唯一行車路被阻塞。昨晨本港再有連場大雨，上午11時33分有市民報案，指石澳道高爾夫球場範圍內山邊，有一幅約10米乘10米山泥塌下。執法人員到場調查，證實沒有人受傷，高爾夫球場內則充斥沙泥及黃泥水，受影響面積約10米乘80米，其後通知有關部門跟進處理。