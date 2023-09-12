疑暴雨後塌沙泥 深旺道現一米深坑

【本報訊】大角咀有路面下陷。昨日凌晨零時許，深旺道與聚魚道交界行車線上，出現一個直徑約兩米乘兩米、深約一米的坑洞，坑內喉管露出滿布積水，途經駕駛人士見狀，報案求助。

人員接報到場後圍封部分路段，待相關部門派員處理。近日本港連場暴雨，造成多處水浸，不排除地底沙泥被洪水沖走，導致路陷。