村屋黑雨沖走5狗 2犬下落未明

【本報訊】上周四黑雨來襲，打鼓嶺坪輋村嚴重水浸，村民梁太飼養的5隻狗被洪水沖走，現時只尋回兩隻。該5隻狗同屬一家，包括9歲狗爸爸「沙律」，其子女「一眉」、「豆釘」、「柏恩山」及「烏卒卒」，平時由梁太的妹妹在坪輋的村屋照顧。黑雨當晚，洪水湧進屋內，期間雪櫃塌下壓傷梁太的妹妹，消防員到場救人時，一打開門，5隻狗便不幸被水沖走。

主人憂心 盼市民助尋狗

梁太連日四處尋找，亦在網上求助，據了解，曾有街坊在附近的九記士多對開，目擊各犬身影。及至周日，梁太得悉「一眉」由漁護署救起，而她亦在香港浸會園附近發現了「豆釘」：「我見到牠伏在門口，好感恩沒有受傷，回家後不斷吃東西，應該餓了幾日。」至昨日下午時分，有市民發現「沙律」蹤影，並已為梁太暫時代為照顧。