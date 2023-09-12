暴雨再淹東九 西貢 將軍澳洪水湧大堂

天文台昨晨9時30分發出局部地區大雨提示，指西貢及塔門雨勢特別大，其後再指西貢區在過去一小時已錄得超過100毫米雨量，區內出現嚴重水浸。暴雨期間，西貢、將軍澳及觀塘多處道路出現水浸，水深及膝，不少車輛死火被困，救援人員將司機及乘客救出。另寶琳路馬游塘村出現塌牆，有村民報案稱有雨水及沙泥湧入屋。

昨晨9時許，藍田碧雲道、廣田邨、將軍澳陶樂路及寶琳北路等一帶，有學校及巴士總站等公共設施被水淹沒，寶琳北路一輛小巴在水中央死火，車上司機和乘客被困，由救援人員救出。暴雨期間，觀塘道近創紀之城對開一段地底行車隧道水浸，一輛小巴故障無法前行，車上5人被困，由救援人員協助離開。而觀塘道往油塘方向多條行車線亦積水嚴重如澤國，翠屏道更變黃河，水深至大腿，有駛經車輛死火。

馬游塘路民宅有矮牆塌下 至早上10時許，西貢區廣泛暴雨，馬游塘路尚賢花園有住戶報案，指其寓所旁邊有一幅矮牆塌下，壓向其村屋牆身。人員到場了解後，相信無進一步危險，待工人協助移除塌牆。將軍澳翠林邨有居民在社交平台專頁發布多段影片，片中可見大雨期間彩林樓對開一處山坡，不斷有水由高處傾瀉而下，直撲彩林樓地下大堂。管理處派員在大廈出入口堆放沙包，惟泥水仍不斷湧入大堂，只能靠保安員以掃把清理積水。

署理渠務署署長徐仕基表示，昨於西貢、將軍澳和觀塘發現8處水浸，包括將軍澳陶樂路9號近將軍澳培智學校等，水深最高達一米，道路受阻。他指，昨日將軍澳最高雨量達每小時100毫米，較一般黑色暴雨雨量的70毫米多，而雨水打落樹葉，並將樹葉及垃圾沖至去水渠口，造成淤塞而水浸。他又指，渠口積水引致水浸的情況是無可避免，而該署收到水浸投訴後已即時派15隊人員處理，水浸均獲解決。