水災非可控範圍 港鐵毋須被罰款

【本報訊】世紀雨災下，港鐵黃大仙站因為未有在全部出入口安裝擋水板而導致站內嚴重水浸，更令觀塘綫翌日列車服務受阻。運輸及物流局局長林世雄表示，根據港鐵現行機制，若港鐵服務延誤31分鐘以上，且事件屬港鐵可控制範圍內便需透過票價回贈罰款。但他指，若是次水災導致服務延誤並非港鐵可控制範圍，即不會計算回贈，當局有待今次雨災事故調查完成，再與港鐵溝通。

將不會計算回贈 林表示，一般而言港鐵出入站設計較地面高兩三級，預防水浸。黑雨當晚港鐵已嘗試安裝擋水板，但事出突然，雨水以很快的速度湧至，職員無辦法在安全的情況下在所有出入口安裝防洪板，所以職員決定立即從安全的出入口疏散站內乘客及關閉車站。他相信港鐵會總結經驗，以應對未來可能出現的惡劣天氣。

他又稱，除早前受巨石塌下影響的筲箕灣耀興道外，所有道路基本已重新開放，將檢討今次暴雨的應對工作，亦包括檢視基建等方面。他稱港府將會做好準備工作，應對未來或再出現的類似天氣情況。