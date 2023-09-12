文錦渡口岸未解封 跨境童上學遲到

【本報訊】受上周黑雨影響，文錦渡口岸仍暫時關閉，蓮塘香園圍口岸雖然於昨早7時重開，惟不少跨境學生仍需改經皇崗口岸上學。新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林表示，該校200多個跨境生中有63人平常經文錦渡口岸過關，當中55位學生由校巴接送。他指，昨日共約20名跨境生遲到，若是交通問題導致遲到，該校將酌情處理。

朱續指，當局前晚宣布蓮塘香園圍口岸即將重開後，校方已通知全校家長，但估計部分家長和學生晚上已休息，不知道最新情況。他相信，家長已知道口岸最新安排，學校亦會與保母車協調，令學生能準時回校。此外，學校部分設施受暴雨影響出現損壞或滴水，需要暫時關閉，學校會盡快跟進和處理。有受影響的跨境學生表示，昨天較平時早30分鐘出門。

港10校被雨災毀校園 另外，教育局表示全港10所學校因雨災破壞校園，需要進一步清理及善後，昨日暫時未能恢復面授，有關學校已安排網課等作替代。其中位於筲箕灣柴灣道的慈幼英文學校，對開的斜路損毀嚴重，地上磚頭掀起，有電纜外露。校方指，部分電力暫時無法供應，決定暫停面授課至本周四，並改為網課。

港燈已派員到場檢查，確認電纜等供電設備和結構無受損。為安全起見，港燈已安排以圍欄分隔，防止行人誤闖。