黃大仙站清積水後大致暢順

【本報訊】在黑色暴雨中受損嚴重的黃大仙港鐵站，經歷工人連日清空淤泥及積水後，昨日市民上班上學運作大致暢順，現場無論漏水的天花板、故障的扶手電梯乃至標示站名的月台幕門頂端告示牌，處處可見水浸遺下痕迹。港鐵派出大量職員協助市民，有使用輪椅長者獲職員協助搬輪椅上樓梯，也有職員幫助家長搬動嬰兒車，均令市民感滿意。

昨晨黃大仙港鐵站內人流甚多，部分扶手電梯故障，市民需要使用樓梯前往月台乘車，車站亦不停廣播通知乘客。本報記者昨到站視察，發覺車站大致清理完成，惟不少地方仍留下水災過後的痕迹，如部分月台位置仍有漏水，港鐵以膠板或白布承托，仍有小量水滴下來；部分月台幕門頂端標示車站之處，可見泥黃色的水痕。

北館商場商戶損失未明 水浸時遭受嚴重破壞的黃大仙北館地下重見天日，領展物業及停車場管理董事總經理黎漢明昨日在一個電台節目中指，商場積水抽走及安排清理雜物及淤泥後，由保險公司公證行點算租戶損失，部分需使用電器的租戶，或需較長時間維修才能營業，領展會配合租戶需要，正就租金事宜與租戶溝通。他指將與渠務署商討提升商場去水及防洪措施，並加強演練及防水閘設施。