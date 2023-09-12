港鐵清淤員工浸近頸 議員：需更多安全設備

【本報訊】上周黑雨期間港鐵多個車站水浸，最嚴重的觀塘綫黃大仙站仍需時修復毀壞設施。對於搶修期間，有港鐵前線職員落水清理及排查淤塞，當時水位接近肩膊，有議員認為情況不理想，認為港鐵需要提供更多安全設備。

議員張欣宇表示，今次雨災導致鐵路行車隧道水浸，屬港鐵通車以來首次。當晚短時間內有水湧入，列車停駛黃大仙站是果斷決定，避免造成傷亡。他又指，港鐵各車站出入口均可安裝防洪板，但每塊防洪板高1.5米，需人手安裝。惟當時情況惡劣，職員來不及安裝，且首要工作是疏散乘客。他認為，針對水浸黑點，港鐵考慮安裝遙控的防洪板。

工會質疑搶修必要性 張又指，當時有現場主管認為員工可進入隧道工作，結果有員工在水深近膊的情況下進行搶修，他表示不認同，認為需要提供更多設備，例如救生衣或安全繩等。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強則對事件感到震驚，質疑當時是否需要即時搶修，以及有無足夠設備。他指，前線員工當下只有平時工作的安全鞋、安全帽及螢光衣，但隧道水浸形成密閉空間，他關注同事前行時會否被水流沖倒，即使他們願意工作，是否會有更高層員工提醒他們有潛在風險。